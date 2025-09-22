Hauptnavigation

Echte Schweizer

Über ein Drittel der Schweizer Soldaten haben einen Migrationshintergrund. Saâd, Thuruban, Andrija und Luka sprechen in "Echte Schweizer" über ihre Laufbahn bei der Schweizer Armee.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
22.09.2025
22:25 - 23:45 Uhr

Der Dokumentarfilm von Luka Popadić beleuchtet mit viel Humor große Themen wie Identität, Heimat, Integration und Loyalität.

Vor 30 Jahren, im jugoslawischen Kulturverein in Baden, hält der junge Luka Popadić ein handgemaltes Plakat in die Kamera: "In meinem kleinen Herzen sind zwei Heimaten." Dieser Zwiespalt ist vielen Migrantenkindern vertraut. Dennoch haben sich zahlreiche Secondos, vielleicht gerade deshalb, für eine Karriere im Schweizer Militär entschieden.

Heute ist Popadić serbischer Filmemacher und Schweizer Offizier – und auf beides stolz. Für ihn steht das Militär für erlebte Kameradschaft und ist ein wichtiger Motor für die Integration in die Schweizer Gesellschaft. In seinem Fall, da er seine Eltern früh verlor, wurde es zeitweise sogar zur Ersatzfamilie.

In seinem Dokumentarfilm "Echte Schweizer", dem es an Witz nicht fehlt, gewährt er einen neuen Einblick in die Schweizer Armee aus Sicht von drei weiteren Offizieren mit Migrationshintergrund: Saâd, Thuruban und Andrija, die tunesische, srilankische und serbische Wurzeln haben und eine starke Verbindung zu ihrer Herkunftskultur bewahren. Gemeinsam sprechen sie über innere Zwiespälte, Rassismus und Pflichtbewusstsein, wobei Vorurteile über Heimat, Zugehörigkeit und Integration hinterfragt werden.

Ausgehend von seiner persönlichen Lebensgeschichte stellt Popadić Fragen, die nicht nur ihn, sondern die ganze Schweizer Gesellschaft betreffen: Was treibt Secondos dazu, im Schweizer Militär zu dienen und sich auf den Ernstfall vorzubereiten, um ein Land zu verteidigen, das sie nur bedingt akzeptiert? Er scheut auch nicht vor kontroversen Fragen zurück: Würden die Offiziere auch gegen ihre Herkunftsländer in den Krieg ziehen?

"Echte Schweizer" wurde in Solothurn mit dem "Prix du Public" 2024 ausgezeichnet. Mit humorvoller Stimme führt Hauptmann Popadić das Publikum durch den Film. Er betont, dass die Schweizer Armee seine Lieblingsarmee ist – auch wenn das Strichlein auf dem c, trotz mehrfacher Nachfrage, auf dem Namensschild seiner Uniform nicht möglich ist.

