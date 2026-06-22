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Film

Die Brieffreundin

Sarah Klewes ist zwölf, als sie die 65 Jahre ältere Schriftstellerin Claretta Cerio in der Toskana kennenlernt. Sie beginnen eine Brieffreundschaft, die 15 Jahre lang hält. Dann stirbt Claretta.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
13.07.2026
22:25 - 23:45 Uhr

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Dokumentarfilmzeit

Dokumentarfilmzeit

Die Welt verliert eine spannende Autorin – und Sarah eine liebgewonnene Freundin. Ihr bleibt ein Schuhkarton voller Briefe – und das Gefühl, dass Claretta dadurch irgendwie noch da ist. Mit den Briefen im Gepäck reist sie 2022 wieder nach Italien.

Sie möchte sich an ihre Freundin zu erinnern – und damit einen Blick in die Vergangenheit wagen.

Der Dokumentarfilm "Die Brieffreundin" von Sarah Klewes ist eine Ode an alterslose Freundschaft, an wohl gewählte Worte und den Tod als Teil des Lebens.

Darsteller

  • Sarah (12-16 Jahre) - Romy Amberg
  • Claretta - Carla Becker
  • Sarah (27 Jahre) - Sarah Klewes
  • Sarahs Vater - Lorenzo Nozzoli
  • Sarahs Mutter - Ina Meling

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