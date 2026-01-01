Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Film
  3. Dokumentarfilmzeit
  4. Der Trump-Einflüsterer — Der republikanische Königsmacher Roger Stone
Ein älterer Herr umgeben von weiteren Menschen

Film

Der Trump-Einflüsterer — Der republikanische Königsmacher Roger Stone

Drei Jahre lang, bis zum Ende von Donald Trumps erster Amtszeit, begleitet der Dokumentarfilm den republikanischen Strippenzieher und Politikberater Roger Stone in seinem Alltag. Ohne Stone, der ein großes Tattoo von Richard Nixon auf dem Rücken trägt, wäre Trump wohl nie im Weißen Haus gelandet. Der Film zeigt den Politikstrategen Zigarre rauchend und Martini trinkend, wie er nach seiner Verhaftung für seine Freiheit kämpft.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
19.01.2026
22:25 - 00:00 Uhr
Ton
AD

Mehr

Dokumentarfilmzeit

Dokumentarfilmzeit

Er ist auf politischen Veranstaltungen, im Gespräch mit den "Proud Boys" und nach Trumps Wahlniederlage beim Entwerfen der "Stop the Steal"-Kampagne dabei, die schließlich zum Sturm auf das Kapitol führt: ein packendes, erschütterndes Dokument von Machtmissbrauch und Propaganda, aber auch die selbstkritische Reflexion eines Filmemachers, der für den einmaligen Zugang zu Trumps Ideologen in Abhängigkeit von Stone gerät und dafür fast mit seinem Leben bezahlt, als er während der Produktion einen Herzinfarkt erleidet.

Redaktionshinweis: "Der Trump-Einflüsterer - Der republikanische Königsmacher Roger Stone" ist der erste einer Reihe von Programmbeiträgen, die 3sat anlässlich des ersten Jahrestags der Amtseinführung von Donald Trump zum 47. Präsidenten der USA am 20. Januar sendet. Der letzte Beitrag ist am Sonntag, 25. Januar, um 19.10 Uhr "Trumps erfundener Genozid – Wie der US-Präsident Südafrikas Gewaltproblem verzerrt".

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.