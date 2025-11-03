Der in der Ukraine aufgewachsene Regisseur Juri Rechinsky kehrte für einige Monate in seine ehemalige Heimat zurück. Der Film, der dort entstand, heißt "Dear Beautiful Beloved". Es ist ein schöner Titel für einen Film, der sich dem Krieg widmet, indem er ausschließlich von dessen Auswirkungen erzählt – auf jene, die nicht an der Front sterben, sondern wie die Betroffenen gleich zu Beginn von einer britischen Hilfsorganisation aus ihren Wohnungen geholt werden müssen. Denn sie sind nicht imstande, sich selbst in Sicherheit zu bringen. Da können bereits ein paar Stufen ein nahezu unüberwindbares Hindernis darstellen.



Große Aufmerksamkeit widmet Rechinsky aber auch Oleksandr und der jungen freiwilligen Helferin Daria, die mit ihrem unscheinbaren weißen Transporter die Leichen gefallener Soldaten in deren Heimatstädte zurückbringen. Als Daria einmal wissen möchte, in wie viele sie noch fahren müssen, beginnt Oleksandr mit der Aufzählung: Uman, Winnyzja, Chmelnyzkyj, Ternopil, Tschernihiw. Es sind Momente wie dieser, die zeigen, wie der Krieg mit erschreckender Logistik das Leben nicht nur der Soldaten verändert, sondern auch jener, die retten, helfen oder die Toten heimbringen. Und natürlich von Menschen, die wie die junge Mutter mit ihren zwei Kindern für die Flucht nach Budapest am heillos überfüllten Bahnhof noch Fahrkarten braucht.



"Dear Beautiful Beloved" zeigt den Ausnahmezustand als Normalität, in der die Arme und Beine von jungen Gefallenen mit Plastikfolie umwickelt werden, während die alten Geflüchteten bangen, nie wieder nach Hause zurückkehren zu können. "Solange das nicht deine letzte Reise ist", wird eine der Frauen dann getröstet. "Das ist alles, was zählt." (Quelle: Michael Pekler/Diagonale)