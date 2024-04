Das Schweigen meines Vaters

Sie tastet es ab, ganz nah, und lässt Scharen abgemagerter, verzweifelt in die Kamera blickender Menschen vorbeiziehen. Ob der Vater dabei ist? "Er ist in allen", wird Sana irgendwann sagen.



Sandar Valiulin wurde als junger, einfacher sowjetischer Soldat an der Front verheizt, erlebte in deutscher Kriegsgefangenschaft die Hölle und landete – nach 1945 – in Stalins Gulag. Als Vaterlandsverräter.



Auf der Reise findet die Tochter den Vater und die Liebe, die sie vermisst hat.