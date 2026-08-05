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Ein Mann mit einer Kappe und blauer Jacke steht auf einer grünen Wiese

Film

Besuch im Bubenland

Im Südburgenland ist es still. Dort leben Männer unterschiedlichen Alters, deren Leben durch Schicksalsschläge oder Ungeschick aus der Bahn geraten ist.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
07.09.2026
22:25 - 00:00 Uhr

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Dokumentarfilmzeit

Dokumentarfilmzeit
Ein Mann wirft einen Heuballen vom Anhänger
Quelle: ORF/KGP Filmproduktion/Polyfilm.

Der Dokumentarfilm begleitet die Protagonisten im Südburgenland bei der Suche nach einem neuen Männlichkeitsbild. Sie sprechen offen über Wünsche, Gefühle und die Veränderungen, die ihr Leben geprägt haben, und gewähren Einblicke in ihren Alltag, ihre Familien und ihr Inneres.

"Besuch im Bubenland" von Katrin Schlösser ist ein sensibles Porträt von Männern, die ihren eigenen Weg finden müssen.

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