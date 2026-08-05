Film
Besuch im Bubenland
Im Südburgenland ist es still. Dort leben Männer unterschiedlichen Alters, deren Leben durch Schicksalsschläge oder Ungeschick aus der Bahn geraten ist.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 07.09.2026
- 22:25 - 00:00 Uhr
Der Dokumentarfilm begleitet die Protagonisten im Südburgenland bei der Suche nach einem neuen Männlichkeitsbild. Sie sprechen offen über Wünsche, Gefühle und die Veränderungen, die ihr Leben geprägt haben, und gewähren Einblicke in ihren Alltag, ihre Familien und ihr Inneres.
"Besuch im Bubenland" von Katrin Schlösser ist ein sensibles Porträt von Männern, die ihren eigenen Weg finden müssen.