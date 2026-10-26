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Film

Barstow, California

Der Dichter Spoon Jackson hat mit 19 Jahren einen Mord begangen und wurde er zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne die Möglichkeit auf Bewährung verurteilt.

Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 22.02.2027

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keyvisual 50 Jahre – 50 Filme /Duisburger Filmwoche

50 Jahre - 50 Filme

Geboren wurde Stanley »Spoon« Jackson 1958 in Barstow, einer kalifornischen Kleinstadt in der Mojave Wüste, zwischen Los Angeles und Las Vegas, an der Kreuzung der Route 66 und der Route 91. In der Kleinstadt zeigt sich die Kehrseite des "American Dream" in aller Deutlichkeit. Zum Geräusch vorbeirollender Güterzüge erklingen im Film die Gedichte des Poeten Spoon Jackson, dessen Familie einst voller Hoffnung in die Gegend gekommen war. Seit 1977 sitzt er im Folsom-Gefängnis ein. Eine weiße Jury verurteilte ihn, den Schwarzen, zu lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit vorzeitiger Entlassung. Im Staatsgefängnis von San Quentin begann Jackson in den 1980er-Jahren zu schreiben. Seitdem verfasst er Gedichte.

Für seine poetisch-biografische Ortserkundung hat der Dokumentarfilmer Rainer Komers jene Orte besucht, die in Jacksons kurzem Leben in Freiheit wichtig waren, und dort Bilder, Töne und Gespräche gesammelt. Virtuos verwebt er diese mit Passagen aus der 2010 erschienenen Autobiografie Jacksons zu einer vielstimmigen Collage, die eindringlich von Armut, Rassismus und Einsamkeit erzählt - und von der betörenden Schönheit der Mojave-Wüste.

Der Film wurde 2018 mit dem ARTE-Dokumentarfilmpreis der Duisburger Filmwoche ausgezeichnet.

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