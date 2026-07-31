Film
Anja Niedringhaus - Die Fotografin und der Krieg
Anja Niedringhaus wurde als Fotografin für die Bildagenturen EPA und AP zur Wegbereiterin in einem bis heute männlich dominierten Beruf. Ihr Blick galt vor allem den Menschen im Krieg.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 08.12.2026
- Ton
- AD
Den Begriff "Kriegsfotografin" lehnte sie für sich ab. Stattdessen dokumentierte sie die Folgen von Kriegen für die Menschen und suchte selbst im größten Grauen nach Momenten der Humanität. Für ihre Arbeit wurde sie mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet.
Nach ihrer Ermordung 2014 wurde der Fall rasch als Tat eines islamistischen Einzeltäters eingeordnet. Der Dokumentarfilm stellt diese Sichtweise infrage und beleuchtet politische sowie personelle Hintergründe. Zugleich würdigt er das Werk von Anja Niedringhaus, deren Bilder und Schicksal zu einem eindringlichen Appell für Frieden werden.