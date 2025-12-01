Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Film
  3. Dokumentarfilm
  4. Natur - Die Geschichte unseres Planeten | Dokumentarfilm
Verfallene Häuser und zwischen den Häusern große Berge an Plastikmüll. Filmemacher Yann Arthus-Bertrand ist es gelungen, die Vielfalt unserer Erde in großartigen Bildern einzufangen.

Film

Natur - Die Geschichte unseres Planeten

Mit atemberaubenden Bildern von Menschen, Tieren und Landschaften zeigt der vielfach preisgekrönte französische Filmemacher Yann Arthus-Bertrand in seinem bisher persönlichsten Film die unfassbare Vielfalt unserer Welt.

Produktionsland und -jahr:
Frankreich 2025
Datum:
Sendetermin
15.12.2025
20:15 - 21:45 Uhr

Mehr

dokumentarfilm teaser mit logo

Dokumentarfilm

Yann Arthus-Bertrand stellt die entscheidende Frage: Wie lange können wir diese Schönheit und unseren einzigartigen Planeten noch bewahren?

Hommage an unseren Planeten

Er erzählt aus seiner persönlichen Sicht heraus, wie der Planet entstand, sich entfaltete und wir daraus ein Heim für acht Milliarden Menschen machten. Und wie all das auf dem Spiel steht, weil wir es übertrieben, die Natur überfordert und über alle Maßen ausgebeutet haben. Der Film zeigt uns das Leben auf der Erde – in all seiner Pracht, Verletzlichkeit und Widersprüchlichkeit.

Es ist eine Hommage an unseren Planeten, aber auch ein eindringlicher Appell des Filmmachers, Verantwortung zu übernehmen. Denn eines steht fest: Einen Planeten wie die Erde gibt es nur einmal.

Bertrand erzählt die Geschichte unseres Planeten neu

Um die unermessliche Vielfalt der Erde in Bildern einzufangen, reicht ein einzelnes Filmteam nicht aus. Bertrand macht aus dieser Herausforderung eine Stärke: Mit Unterstützung Dutzender Filmemacherinnen und Filmemacher aus aller Welt entstand ein visuell überwältigendes Werk – getragen von modernster Filmtechnik, spektakulären Drohnenaufnahmen und einer eindrucksvollen Bildsprache.

Von den Gletschern der Arktis bis in die Wüsten Afrikas, von den größten Meeressäugern bis zu den kleinsten Insekten, von Menschen in Europa bis in die Mongolei und nach Indien – Bertrand erzählt die Geschichte unseres Planeten neu: Wie der Mensch mit seiner Kreativität und Technik Naturkräfte gebändigt, Städte geschaffen und ganze Landschaften geformt hat – und wie er nun an einem Scheideweg steht.

Für den Erhalt unserer Erde

Bertrand zeigt nicht nur, was auf dem Spiel steht, sondern auch Wege, wie wir die Erde retten – oder zumindest bewahren – können. Seine filmische Reise, die vor Jahrmilliarden beginnt und bis heute andauert, ist zugleich eine Liebeserklärung und eine Mahnung. Sie soll uns dazu bewegen, unsere Erfindungsgabe nicht länger gegen, sondern für den Erhalt unserer Erde einzusetzen.

Eine besondere Rolle gibt er dabei den Frauen: angefangen von der kürzlich verstorbenen Jane Goodall, die ihm nicht nur Inspiration, sondern mit ihrer Sicht auf die Natur sogar Offenbarung war, bis hin zu den Frauen heute, die vieles unternehmen, den Planeten zu retten. Ihnen gebührt dann auch das Schlusswort zu diesem ungewöhnlichen Film.

Ein Film, der uns die Welt mit neuen Augen sehen lässt

Der Film beeindruckt nicht nur inhaltlich, sondern auch technisch. Mit einer außergewöhnlichen Vielfalt an Stilmitteln – von hochauflösenden Makroaufnahmen bis hin zu spektakulären Drohnenbildern entsteht ein Werk, das Kunst, Wissenschaft und Engagement vereint. Ein Film, der uns die Welt mit neuen Augen sehen lässt – und uns daran erinnert, dass ihre Zukunft in unseren Händen liegt.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.