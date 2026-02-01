Der Chinese - Teil 2

Darüber hinaus waren der Kreativität des Produktionsteams aber keine Grenzen gesetzt. "Was Henning Mankell und auch uns besonders wichtig ist, ist die gesellschaftliche und politische Botschaft. Das ist der Motor der Geschichte, Action steht nicht im Vordergrund. Wir haben uns sehr genau an die Romanvorlage gehalten", so Keglevic, der sich selbst nicht als Krimifan bezeichnen würde. Doch ganze ohne Gewalt kommt die atmosphärisch dichte Filmadaption nicht aus: "Aber ich habe versucht, Mankell zu entschärfen. Es ist immer auch ein Für und Wider, ein Abwägen. Warum hat er das so geschrieben? Warum legt er so viel Wert darauf, dass das in einer derartigen Massivität und Brutalität, die noch ungleich stärker sind als in der Filmadaption, gezeigt wird? Wir zeigen das Resultat, bei ihm sind wir Zeuge der Vorkommnisse, der Schlächterei. Ich glaube, das braucht man, um die Balance herzustellen, warum etwas in einer derartigen Brutalität endet. Was muss vorher vorgefallen sein, damit Rache oder eine Reaktion so ungemein sein kann? Ich glaube, es braucht dieses Spiegelbild der Gewalt, das die Vergangenheit, um die es dann geht, beweist und belegt. Und: Es ist kein Dokumentarfilm, es ist ein Film. Es ist unverwechselbar, dass es kein Abbild der Wirklichkeit ist, sondern eine gestaltete Wirklichkeit. Das ist Kino, das ist Film und Fiktion, die auch als solche erkennbar und nicht verwechselbar mit einem authentischen Augenblick ist. Und es wirkt wie eine alte chinesische Legende - ein Signal, dass es um eine Sage, etwas Überliefertes geht und Vergangenheit eine Rolle spielt. Es ist nicht unbedingt ein Dokument der Gegenwart."



Und weiter über besondere Herausforderungen bei den Dreharbeiten: "Wenn man nach Pürbach kommt und dort kein schwedisches Dorf steht oder in Taiwan 120 Chinesen aufgeregt durcheinander laufen, als wären sie auf einem Ausflug - all das sind Herausforderungen. Und die Fragen, die man sich ununterbrochen stellt, wenn man so etwas wie eine Bibel überreicht bekommt: Schafft man es, der Idee, die der Roman erzählt, gerecht zu werden? Hat man eine gewisse Tiefe erreicht?"