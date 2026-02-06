Der Chinese - Teil 1

Die in München geborene Schauspielerin Suzanne von Borsody, die u.a. in Osttirol unter der Regie von Sepp Vilsmaier für den aufwendig inszenierten ORF/ARD-Fernsehfilm "Der Meineidbauer" als Hauptfigur Anna vor der Kamera stand, schlüpft in die Rolle von Richterin Birgitta Roslin. Ihre Ehe mit Staffan (Michael Nyqvist) steht kurz vor der Scheidung, als sie durch das Massaker in Hejsövallen ihre ganze Familie verliert. Doch für Brigitta zählt nur eins: "Ich will Gerechtigkeit, das bin ich meinen Eltern schuldig!" Und so begibt sie sich selbst auf Verbrecherjagd. Ihre Ermittlungen führen sie dabei an die Grenzen des Erlaubten. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit - und da ist Brigitta nicht nur auf Verbrecherjagd, sondern auch selbst auf der Flucht, schließlich ist sie die einzige Überlebende ihrer Familie.



Ob eine so grauenvolle Szenerie nicht sogar in dem Bewusstsein, dass es sich um einen Filmdreh handelt, sehr nahe geht? "Man muss sich schon in die Situation hineinversetzen, darf das Geschehen aber auch nicht zu sehr an sich heranlassen. Sonst wird es filmisch langweilig. Es ist die Kunst, beides zu nutzen: Das Gefühl zuzulassen, aber es auch lenken zu können."



Suzanne von Borsody ist selbst ein großer Krimifan: "Bei Mankell finde ich toll, dass er immer politisch korrekt ist und jeder noch so bösen Figur einen Grund für das böse Handeln gibt - auch wenn er anzeigt und den Finger in die Wunde legt." Die Dreharbeiten führten das Team neben Schweden und Taiwan auch nach Österreich. Schließlich entstand u. a. das schwedische Dorf im niederösterreichischen Waldviertel. "Für mich als Schauspielerin ist die Arbeit in Österreich sehr angenehm. Die Österreicher sind höflich und charmant, und selbst, wenn etwas nicht geht, wird einem das mit Stil vermittelt. Es ist ein anderer Umgang mit der Kultur. Und das gefällt mir sehr", so von Borsody, deren Wurzeln auch nach Österreich reichen, kommt ihr Vater doch aus Wien.