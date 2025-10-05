Film
Blende & Beton – Kulturhauptstadt Chemnitz (1/3): Der Look der Stadt
Philipp Gladsome lädt den bekannten Architektur-Fotografen Konrad Langer ein, um einen ersten Eindruck seiner Stadt einzufange
- 05.10.2025
- 10:35 - 11:00 Uhr
Zwischen Skatepark und Ostmoderne treffen sie auf Profi-Basketballer des Bundesligisten Chemnitzer NINERS, Breaker und Hip-Hop-Tänzerinnen und -Tänzer der erfolgreichen Crew „The Saxons“.
Gemeinsam entdecken sie die Gebäude und Gesichter aus Konrads Perspektive und tauchen zum Abschluss in Philipps zweites Wohnzimmer ein – beim Ätna-Konzert im Atomino.
Mit seinen Porträt- und Konzertaufnahmen hat sich der 36-jährige Fotograf Philipp Gladsome einen Namen in der deutschen Musiklandschaft gemacht. Er begleitet Bands wie Kraftklub, K.I.Z. oder Silbermond mit der Kamera und bringt Persönlichkeiten wie Matthias Schweighöfer, Casper und Loredana vor die Linse.
Im Kulturhauptstadtjahr kehrt der gebürtige Karl-Marx-Städter – heute Wahl-Berliner – zurück in seine Heimatstadt Chemnitz, die seit der politischen Wende 1990 wieder ihren historischen Namen trägt. Ganz im Sinne des Kulturhauptstadt-Mottos „C the Unseen“ will er Chemnitz aus neuen Blickwinkeln erkunden. Dafür lädt er Fotografinnen und Fotografen ein, gemeinsam mit ihm die Stadt zu entdecken – von der Architektur bis zur Clubkultur.
Jede Folge der Serie eröffnet einen frischen Blick auf Chemnitz und zeigt die Stadt in ihren überraschenden Facetten.