Schon seit der Eröffnung vor einer Woche wird darüber diskutiert, wie politisch ein Filmfestival sein muss – oder vielmehr, wie klar sich ein Filmfestival politisch positionieren muss, zum Beispiel zum Nahostkonflikt. Dabei verhandeln viele Filme die Frage, wie wir eigentlich miteinander leben wollen. An diesem Samstag ab 18 Uhr werden nun die Auszeichnungen in einer festliche Gala im Berlinale-Palast verliehen, moderiert von Desirée Nosbusch. Es wird spannend, welchen Film Jurypräsident Wim Wenders und seine Kollegen in diesem Jahr auszeichnen. Wer hat Chancen auf den Goldenen Bär? Hier sind mehrere Kandidaten.