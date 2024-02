Zu den bekanntesten Filmen gehören "Taxi Driver" (1975, Goldene Palme Cannes 1976), "Wie ein wilder Stier" (1980, Berlinale Wettbewerb - außer Konkurrenz 1981), "Die Zeit nach Mitternacht" (1985, Beste Regie in Cannes 1986), "Die Farbe des Geldes" (1986), "Good Fellas" (1990), "Kap der Angst" (1991, Berlinale Wettbewerb 1992), "Zeit der Unschuld" (1993), "Casino" (1995), "Gangs of New York" (2002, Berlinale Wettbewerb - außer Konkurrenz 2003 und Retrospektive 2010), "Aviator" (2004), "Departed – Unter Feinden" (2006), "Shine a Light" (2008, Eröffnungsfilm Berlinale), "Shutter Island" (2010, Berlinale Wettbewerb - außer Konkurrenz), "Hugo Cabret" (2011), "The Wolf of Wall Street" (2013), "Silence" (2016) und "The Irishman" (2019).