Drei deutsche Filme haben es in den Wettbewerb geschafft. Ilker Çatak, 2024 oscarnominiert für die ZDF/ARTE-Koproduktion "Das Lehrerzimmer", tritt mit dem Politdrama "Gelbe Briefe" im Wettbewerb an - ebenfalls eine ZDF/ARTE-Koproduktion, die mit Spannung erwartet wird und schon jetzt für Gesprächsstoff sorgt: eine Geschichte um ein türkisches Künstlerpaar, das ins Visier des Staates gerät und zwischen Ankara und Istanbul um die Existenz seiner Familie kämpft; gedreht wurde in Hamburg und Berlin - ein Wagnis. "Etwas ganz Besonderes", der neue Film von Eva Trobisch ("Ivo"), kreist um eine junge Frau, die im Waldhotel ihrer Familie in der thüringischen Provinz herauszufinden sucht, wer sie eigentlich ist.