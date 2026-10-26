Ab 18! - Einmannland

Sommertage auf einer Düneninsel in der Helgoländer Bucht: Kilian zieht es raus aus Hamburg. Doch die einsamen Tage als Vogelwart allein mit sich und der Welt sind anstrengend. Scharen von Möwen attackieren den Eindringling, das Festland schickt verschimmeltes Essen auf die Insel, und ein Sturm drückt das Wasser bis kurz vor den Wohncontainer. Und dann auch noch sich selbst filmen?



Naturromantik muss sich Kilian, der Regisseur, Kameramann und Protagonist in Personalunion ist, erst mühsam erobern. Zu den Waffen des Twens gehören außer Gummistiefeln, Vogelringen und Kamera vor allem Humor und Selbstironie.



Kilian Helmbrecht, der auch als "junior director" für die BBC-Serie "Wild New Zealand" arbeitet, machte sich bereits mit seinen Kurzfilmen einen Namen, die auf mehreren internationalen Festivals gezeigt wurden (Ars Electonica, Linz, ITFF Stuttgart, Festival du Court Metrage deClermont-Ferrand). Sein Film "Einmannland" war auf dem "doxs!"-Festival im Rahmen der Duisburger Filmwoche 2017 für die "Große Klappe" nominiert. Der Film wurde 2017 in der Kinder- und Jugendsektion "doxs!" der Duisburger Filmwoche gezeigt