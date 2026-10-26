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Film

Interview mit Kilian Helmbrecht

Kilian Helmbrecht beantwortet an einem (doch nicht so) ruhigen Plätzchen am Fluss in Lüneburg Fragen zu seinem Film "Einmannland".

Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 22.02.2027

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sendeteaser ab 18!

Ab 18!
Film -

Einmannland

Kilian hat sich entschieden, einen Sommer als Vogelwart auf einer unbewohnten Insel zu leben. Doch die Suche nach Ruhe und Selbsterkenntnis gestaltet sich schwerer als gedacht.

Sendungsbereich:
Ab 18!

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