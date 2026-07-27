Ab 18! - Hey Joe

Florian Baron

Ich hatte erstmal Bedenken, ob es Sinn macht, einen weiteren Film mit Joe zu drehen. ‎Wir hatten die Geschichte über seine Zeit im Militär und seinen Heilungsprozess ja ‎bereits im ersten Film erzählt. Joe selbst war aber begeistert von der Idee, dass wir ihn ‎wieder besuchen und mit ihm drehen. Im November 2021 konnte ich zusammen mit ‎Johannes Waltermann (Kamera) nach Detroit reisen, um Joe wieder zu sehen und für ‎ein neues Projekt zu recherchieren. Nach dem Aufenthalt waren wir dann auch überzeugt, ‎dass es genug Neues in Joes Leben gibt, um wieder einen Film mit ihm zu machen.



Mit "Joe Boots" hat sich im Leben des Protagonisten einiges verändert. Inwiefern haben ‎die Produktion und Präsentation des Films mit diesen Veränderungen zu tun?



Wir konnten Joe tatsächlich zweimal nach Deutschland einladen: das erste Mal zur ‎Premiere von "Joe Boots". Der Film gewann auf dem Dokumentarfilmfestival für Kinder ‎und Jugendliche doxs! in Duisburg den Hauptpreis, die "Große Klappe!". Der Preis wurde ‎von einer Jugendjury verliehen, und da Joe zum Festival dabei war, gab es nach den ‎Screenings und der Preisverleihung sehr interessante Diskussionen und Begegnungen ‎mit den Schülern, die in der Jury saßen. Das ist auch den Lehrern und Schulleitern ‎aufgefallen, die zur Verleihung vor Ort waren. Gudrun Kannacher und Arndt van Huet ‎vom Gymnasium in den Filder Benden in Moers haben uns im Anschluss angesprochen. ‎Sie haben vorgeschlagen, für das nächste Jahr eine "Schultour" zu organisieren, damit ‎noch mehr Schüler den Film sehen und Joe begegnen können. Joe konnte also im ‎Sommer 2018 ein zweites Mal nach Deutschland kommen.



Die Screenings mit den ‎Schüler*innen gehörten für uns beide zu den beeindruckendsten Erlebnissen mit dem ‎Film. Es tat Joe gut, seine Geschichte mit den Schüler*innen zu teilen. Aus ‎den schlimmen Erfahrungen im Krieg und den Jahren danach konnte Joe mittlerweile ‎etwas Positives ziehen und so junge Menschen davor warnen, die gleichen Fehler wie er ‎zu machen. Neben der Schultour konnte Joe zwei Wochen in Deutschland als "Artist in ‎Residence" am Otto-Pankok-Museum in Hünxe verbringen. Das Werk von Otto Pankok, ‎selbst Veteran des Ersten Weltkriegs, hatte einen bleibenden Eindruck bei Joe hinterlassen.‎



Wie habt ihr über die Jahre Kontakt gehalten, und wie hat sich eure Beziehung zueinander ‎verändert?



Im Laufe der Schultour hat sich unsere Beziehung verändert, von Filmemacher und ‎Protagonist zu Freunden. Wir haben über die Jahre Kontakt gehalten, uns regelmäßig ‎geschrieben und telefoniert.



"Joe Boots" zeichnet sich durch Joes Geschichte und Persönlichkeit aus, aber auch durch ‎seine besondere filmische Form und Ästhetik. Welche Entscheidungen musstest du nun ‎bei der Gestaltung von "Hey Joe" treffen? Wie und warum unterscheidet sich dieser Film ‎von "Joe Boots"?



Wir wussten, dass wir Form und Ästhetik von "Joe Boots" nicht einfach wiederholen ‎können. Der erste Film lebt von Joes starker autobiografischer Erzählung. Bei "Hey Joe" ‎hatten wir den Ansatz, einen Gegenentwurf zum Interview-Setting zu finden und den ‎Film durch beobachtend-dokumentarische Aufnahmen stärker im Hier und Jetzt zu ‎verwurzeln. Joes Treffen mit zwei Kameraden aus seiner Zeit im Irak haben wir auch ‎nicht als Interview gedreht, sondern waren mit der Kamera dabei, während sich die Drei ‎unterhalten. In anderen beobachtenden Szenen wird im Laufe des Films auch klar, dass ‎Joe zwar große Fortschritte in seinem Heilungsprozess gemacht hat, dass sein Trauma ‎ihn aber bis heute begleitet und immer wieder getriggert werden kann.



Interview: Katya Mader (2022)