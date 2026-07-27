Ab 18! - Joe Boots

Wie hast du Joe kennengelernt? Und wie kommt man als Filmemacher einem Menschen so nahe, dass er sich in dem Maße öffnet, wie Joe es tut?



Joe habe ich über einen Bekannten kennengelernt. Unser erstes Treffen war sehr kurz: Ich habe ihm von dem Projekt erzählt und gefragt, ob ich ihn für den Film interviewen könnte. Wir haben davor keine Beziehung aufgebaut, und ich selbst habe im Interview seine Geschichte zum ersten Mal gehört. Ich glaube, es begegnen ihm nicht viele Menschen, die so ganz genau wissen wollen, wie es ihm im Krieg ergangen ist.



Was war für dich die größte Herausforderung beim Dreh?



Joe hat Schwierigkeiten, mit Druck und Stress umzugehen - verständlicherweise, das ist Teil seines Traumas. Die begrenzte Zeit, die wir zum Drehen hatten, war somit das größte Problem. Wir mussten einsehen, dass wir nicht wirklich planen konnten und haben uns bei jeder Möglichkeit eingeklinkt. So haben wir Joes Rhythmus spüren gelernt und den Dreh darum strukturiert.



"Joe Boots" ist ein visuell sehr avancierter und ungewöhnlicher Film, der die Pfade des rein beobachtenden Dokumentarfilms bewusst verlässt. Warum braucht der Film die Form, die er hat?



Mir war es wichtig, dem Trauma so nah wie möglich zu kommen, und da sich das nur begrenzt in beobachtbaren Bildern manifestiert, steht Joes Stimme und seine Erzählung im Zentrum des Films. Ich wollte nicht den Krieg zeigen, sondern in der vermeintlich heilen Welt der USA nach Bildern suchen, die Assoziationen in Verbindung mit Joes Erinnerungen und der Beschreibung seines Traumas zulassen. Das Mittel der Zeitlupe ist deshalb so wichtig für den Film, weil völlig alltägliche Szenen entrückt wirken. Der Zuschauer bekommt ein Gefühl für eine veränderte Wahrnehmung und das Fremdheitsgefühl der Veteranen.



Hat Joe den Film bereits gesehen? Wenn ja: Wie war seine Reaktion?



Leider konnte ich ihm den Film nicht persönlich zeigen, aber ich war am Telefon, während er den Film das erste Mal gesehen hat. Ich wollte ihn nicht mit dem Film allein lassen. An zwei Stellen hat er gelacht, zum Ende hin war er doch sehr gerührt. Die Dreharbeiten und den fertigen Film sieht er auch als Teil seines Heilungsprozesses. Die Bewältigung seines Traumas hat für ihn viel damit zu tun, dass er darüber spricht, was in ihm vorgeht und den Kreis der Eingeweihten langsam erweitert. Mit dem Film ist seine Geschichte natürlich viel öffentlicher geworden.



Interview: Daniel Schössler (2017)