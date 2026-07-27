Ab 18! - 10 Wochen Sommer

Im Sommer 2010 hatten die Regisseure Peter Göltenboth und Anna Piltz zehn kleine Kameras an Berliner Jugendliche verteilt, die damit ohne klare Vorgabe anfingen ihren Alltag zu filmen. Gleichzeitig konnten sie Tagebucheinträge posten und so von ihren tagtäglichen Freuden und Sorgen erzählen. Nach vier Jahren waren von ihnen noch Helene Bukowski, Jorinde Sturm, Tatjana Schulte und Isabella Braband übriggeblieben, die das Projekt von Anfang bis zum Ende mit gestaltet haben.



Aus der Vielzahl von Erlebnissen und Gedanken wurde ein Filmporträt geschnitten, das die Lebensrealität von jungen Erwachsenen zeigt wie nie zuvor. Ausschließlich selbst gedrehte Aufnahmen sind die Grundlage für diesen Film, der durch seine unkonventionellen und rohen Bilder eine ganz eigene Intensität entwickelt. "10 Wochen Sommer" ist ein Generationenporträt ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Allgemeingültigkeit, das über den Moment hinaus wirkt.



Für Buch und Regie von "10 Wochen Sommer" erhielten Peter Göltenboth und Anna Piltz im Rahmen des Grimme-Preises 2015 den "Sonderpreis Kultur des Landes NRW".