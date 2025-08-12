Hauptnavigation

Schwarzenbergplatz

Dokumentation

Wiener Plätze (2/2)

Im zweiten Teil seiner Wanderung durch Wiens geschichtsträchtigste Plätze besucht Kari Hohenlohe den Neuen Markt, den Josefsplatz und den Schwarzenbergplatz (Bild oben).

Teaser mit Logo Wiener Stadtansichten, Prater

Wiener Stadtansichten

Alle drei Orte sind mit unterschiedlichen Epochen dieser Stadt eng verbunden. Das Leben hat sich an öffentlichen Versammlungsorten wie diesem stets verdichtet – man tauschte Neuigkeiten aus, man rottete sich zusammen, hier wurde verkündet, geklagt und auch hingerichtet. Besatzungsarmeen wie die napoleonische oder später die sowjetische wussten diese Plätze für Aufmärsche und Propaganda zu nützen. Gemeinsam mit Stadthistorikern und -historikerinnen streift Kari Hohenlohe durch die markantesten historischen Ereignisse dieser Stadt.

Denkmal Joseph II.
Denkmal Joseph II. am Josefsplatz, dort befinden sich auch die Eingänge zum Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek und zu den Redoutensälen
Eine Dokumentation von Susanne Pleisnitzer

Wiener Stadtansichten

