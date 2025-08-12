Dokumentation
Wiener Plätze (1/2)
Wiens Plätze tragen mehr Geschichte in sich, als uns oft bewusst ist. Viele kennen die Historie der Stadt an sich, aber nur wenige wissen, an welchen Ecken die Weltgeschichte genau durchgezogen ist.
In diesem neuen Zweiteiler begibt sich Kari Hohenlohe zu bekannten Plätzen der Wiener Stadt und lässt gemeinsam mit Expertinnen und Experten die geschichtsträchtigsten Momente Revue passieren. Bei genauem Hinschauen stellt man fest, dass auch weit zurückliegende Ereignisse noch ihre Spuren hinterlassen haben. Im ersten Teil besucht er den Albertinaplatz, den Karlsplatz (Bild oben) und die Freyung.
Eine Dokumentation von Susanne Pleisnitzer