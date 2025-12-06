Hauptnavigation

Wiener Bäder - Eine Erfrischungstour (2/2) - Geschichten um die Wiener Bäder

Die traditionellen Wiener Bäder atmen bis heute den Geist der Gründerzeit.

06.12.2025
11:25 - 12:15 Uhr
D / CH / A

Wenn die Hitze über den alten Badekabinen flirrt und im Café-Pavillon Wiener Schnitzel serviert wird, fühlt man sich gelegentlich wie in einer Zeitkapsel.

Denn die Badekultur, der wir heute noch frönen, wurde noch zu Habsburgs Zeiten entdeckt. Und auch, wenn damals alles noch deutlich prüder und verschämter abging, eröffnete sich den Menschen damals ein neues Körperverständnis. Nackte Haut, Sonne, Abkühlung und das Gefühl, für ein paar Stunden das Bewusstsein ausschalten zu können – Susanne Pleisnitzer porträtiert mehrere Traditionsbäder in und um Wien und zeigt den ganzen historischen Charme dieser Institutionen.

Eine Dokumentation von Susanne Pleisnitzer

Gänsehäufl Boot.
Dokumentation -

Wiener Bäder - Eine Erfrischungstour (1/2)

Mit der Errichtung von öffentlichen Bädern in Wien begann im 19. Jahrhundert die Entdeckung des freien Körpers.

Wiener Stadtansichten

