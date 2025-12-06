Schwimmunterricht in der Alten Donau

Quelle: ORF/Clever Contents.

Auch wenn die Menschen am Anfang der Bäderkultur mit ungefähr so viel bekleidet ins Wasser gingen, wie sie auch auf der Straße trugen, passten sich nach und nach das Körperbild und die Badekleidung an.

Susanne Pleisnitzer zeigt, wie die Bäder in Wien und im Wiener Umland zu Spiegelbildern der Gesellschaft wurden und wie sich hier ein neues Körperverständnis entwickelte.



In einer Schnitzler’schen Welt, in der Keuschheit und Zucht geheuchelt wurden, brauchte es eine Zeit, bis sich die Menschen zu ihren quasi nackten Körpern öffentlich bekennen wollten.