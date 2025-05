Wasserwunderwelt Schweiz

Land der Seen, Land der Flüsse. Im Wasser ist die Schweiz in ihrem Element. Vom Genfer- an den Zürichsee, vom Rhein an die Aare. Von den Becken der glasklaren Maggia im Tessin zur blaugrünen Lagune des Caumasees. Wasser dient allerorts als Lebensraum und Erlebnisraum. Ist Ort des Austauschs, des Miteinanders. Tief verankert in der Alltagskultur. Ob Sommer, oder auch immer öfter über den Winter: Die Schweizer Badekultur ist Ausdruck inniger und sinnlicher Verbundenheit eines Landes zu seinem Wasser.