Dokumentation
Auf Europas Pilgerwegen: Mont-Saint Michel
Mittelalterliche Pilger ehrten Erzengel Michael am berühmten Klosterberg Mont-Saint-Michel. Bis heute führt der Weg von Rouen zu diesem christlichen Zentrum im Atlantik und zieht Millionen an.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 30.06.2026
- 14:45 - 15:30 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Das Hinterland der Normandie ist traditionell stark durch die Landwirtschaft genutzt. Sie verleiht der Region ihren ländlichen Charakter. Perrine Hervé-Gruyer baut mit ihrem Mann Gemüse an – mit Permakultur. Als Erste in Frankreich sind sie Vorbild. Auf den satten Wiesen des Pays d'Auge grasen normannische Rinder. Ihre fette Milch ist bei Käsemachern wie Jérôme Spruytte begehrt: Von Hand macht er daraus einen der ältesten Käse Frankreichs - den Pont-L'Évêque.
In der Normannischen Schweiz überqueren die Pilger die Orne. Der Fluss ist ein beliebtes Ziel für Wassersportler. Kurz vor dem Endpunkt ihrer Reise steht den Pilgern eine Prüfung bevor, die im Mittelalter viele das Leben kostete: die Durchquerung des Watts. Auf dem Mont-Saint-Michel werden sie belohnt - mit einer Springflut und dem Patronatsfest zu Ehren des Erzengels Michael.