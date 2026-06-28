In drei Teilen portraitiert die Reihe „Unterwegs auf Europas Pilgerwegen…“ drei faszinierende historische Pilgerrouten und entdeckt vier Länder. Jeder Pilgerweg entfaltet ein eigenes Universum und präsentiert dem Zuschauer seine ganz eigene Seite der Schönheit unseres Kontinents.
Die Pilgerwege existieren seit Jahrhunderten und sind dennoch ein Geheimtipp geblieben. Einst führten sie im Mittelalter tausende Pilger quer durch Europa zu den heiligen Orten, heute laden sie ein, die einzigartige, oft noch unberührte Natur zu durchstreifen und verborgene Kulturschätze entlang des Weges zu entdecken.