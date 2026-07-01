Dokumentation
Unbekanntes Mexiko (2/3) – Die Mitte
Mexikos Mitte ist landwirtschaftlich geprägt. Das Grundnahrungsmittel Mais gibt es in vielen Variationen. Damit diese Vielfalt erhalten bleibt, sammelt Nereida Sanchez Samen aus ganz Mexiko. Über 1000 verschiedene Samen hat sie schon zusammengetragen: Ihr Beitrag zur Rettung mexikanischer Esskultur.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 21.07.2026
- 16:00 - 16:45 Uhr
Auch die Maguey-Agave ist typisch mexikanisch. Ihr Saft liefert den Grundstoff für das Getränk Pulque, den vergorenen Agavensaft, auch "Aztekenbier" genannt.
In der Hauptstadt wird jetzt Grün gedacht. Mexiko-Stadt ist mit rund 20 Millionen Einwohnern eine Megametropole und galt noch vor wenigen Jahren als eine der schmutzigsten der Welt.
Die vertikalen Gärten des Architekten Fernando Ortíz Monasterio helfen, die Luft zu verbessern. Er begrünt die Pfeiler der Stadtautobahn. Außerhalb des Stadtzentrums zeigt die Metropole ein ganz anderes Gesicht. Xochimilco, der "schwimmende Garten" der Hauptstadt, ist ein Kanalsystem mit vielen kleinen Inseln, wo noch heute Gemüse angebaut wird.
Ganz im Süden der Hauptstadt beginnt Mexikos größtes Anbaugebiet für Nopal. Der Kaktus ist mexikanisches Nationalheiligtum und sogar auf der Landesflagge abgebildet. Man kann ihn essen oder als Arznei verwenden.
Die Stadt Puebla in Sichtweite zum Vulkan Popocatépetl ist berühmt für ihre Talavera-Keramik. Sängerin Audry Funk besingt hier allerdings nicht nur die schönen Seiten ihres Landes: Die feministische Rapperin verleiht den Frauen Mexikos eine kritische Stimme.