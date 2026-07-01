Dokumentation
Unbekanntes Mexiko (3/3) – Der Süden
Mexikos Süden ist vor allem durch seine "Riviera Maya" bekannt - den langen Küstenabschnitt südlich von Cancún mit weißen Traumstränden und luxuriösen Hotels. Doch abseits dieser Badedestination auf der Yucatán-Halbinsel, im Inselinneren, leben die Nachfahren der alten Maya. Das Filmteam macht sich auf die Suche nach Vertretern dieser alten Kultur in Mexikos Süden.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 21.07.2026
- 16:45 - 17:30 Uhr