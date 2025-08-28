Traumrouten der Schweiz: Mit dem Postauto über den Gotthardpass

Der Gotthard ist kein Berg, sondern ein Massiv mit mehreren Gipfeln. Und ein Mythos. Die Postautostrecke über den Pass ist eine der ältesten der Schweiz. Vor 100 Jahren fuhr Postauto sie zum ersten Mal. Als Vergnügungstour. Für die reine Querung gab es schon damals den Zug. Eine Strapaze, wie davor mit der Postkutsche, war es nicht. Aber ungemütlich konnte es trotzdem werden: denn das Unternehmen setzte gerne das berühmte Cabrio der Firma Saurer ein: das „Car Alpin“. Domenico Barenco fährt den Nachfolger von 1954. Er und seine Kollegin Maura Marchetti haben – wie sie sagen – „gelbes Blut“. Sie kommen aus traditionsreichen Postautofamilien. Mit dem Oldtimerbus wollen sie eine Jubiläumsfahrt anbieten. Doch schafft der Saurer Alpenwagen den steilen Anstieg durch die wildromantische Schöllenenschlucht? Vorbei an der Teufelsbrücke. Der enge Felsriegel oberhalb Göschenen versperrte lange den Zugang zum Gotthard und damit den Übergang Richtung Süden in den Kanton Tessin. Nur mit Hilfe des Teufels konnten die Urner – der Sage nach – die Brücke bauen. Neben ihr liegt ein steiler Klettersteig mit spektakulärem Ausblick. Danusia Riva will ihn gemeinsam mit ihren Kletterkollegen bezwingen. Dicker Nebel macht ihr Vorhaben jedoch zur unberechenbaren Gefahr.