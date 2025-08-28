Traumrouten der Schweiz: Mit dem Postauto durch das Engadin

Unsere Postautoroute führt durch den Südosten der Schweiz an die österreichische Grenze. Wir lernen Mensch und Natur entlang der Strecke kennen und starten unsere Reise auf etwa 1600 Meter über Null, in Ftan. Postautofahrer Kurt Schmidli fährt die Linie 921 seit 8 Jahren. Ende September findet in Ftan der jährliche Alpabzug statt, zu diesem Großereignis kommt das ganze Dorf zusammen. Wir begleiten Älpler-Familie Gufler beim Schmücken der Kühe und sind dabei, wenn es für die Tiere nach dem Sommer auf der Alp wieder zurück in den Ort geht.