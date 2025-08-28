Dokumentation
Traumrouten der Schweiz: Mit dem Postauto durch das Engadin
Die Route führt durch das Unterengadin und endet im Samnauntal: Es geht durch Seitentäler, enge Tunnel, entlang des Inns.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 27.03.2026
Die Postautoroute führt durch den Südosten der Schweiz - von Ftan aus weiter über Scuol. Es ist die einzige Verbindung per Öffentlicher Verkehrsmittel an die Österreichische Grenze. Unterwegs geht es durch Seitentäler, auf einen Gletscher oder zum Fliegenfischen. Der letzte Teil der Route führt durch 100 Jahre alte Tunnel und endet im Samnauntal.
Unsere Postautoroute führt durch den Südosten der Schweiz an die österreichische Grenze. Wir lernen Mensch und Natur entlang der Strecke kennen und starten unsere Reise auf etwa 1600 Meter über Null, in Ftan. Postautofahrer Kurt Schmidli fährt die Linie 921 seit 8 Jahren. Ende September findet in Ftan der jährliche Alpabzug statt, zu diesem Großereignis kommt das ganze Dorf zusammen. Wir begleiten Älpler-Familie Gufler beim Schmücken der Kühe und sind dabei, wenn es für die Tiere nach dem Sommer auf der Alp wieder zurück in den Ort geht.
Das Besondere an dieser Gegend sind die vielen Unterengadiner Seitentäler, die sich links und rechts der Postautoroute auftun. In das Val Tasna fährt kein Postauto, das Gelände ist steil, der Tagesablauf für Senner Tobias und Sennerin Sabine streng getaktet. Den Sommer über sind sie auf fast 2000 Metern für 140 Geißen zuständig. Früh morgens und abends wird gemolken, dazwischen gekäst, außerdem sind sie mit den Tieren unterwegs.
Zurück auf unserer Postautoroute führt die Straße von Ftan aus serpentinenartig ins Haupttal, mit Blick auf die Unterengadiner Dolomiten. Wir begleiten Glaziologe Felix Keller ins Val Lischana zum Lischana-Gletscher. Felix möchte die Wasserversorgung der Lischanahütte auf rund 2500 Metern sichern und beobachtet die Gletscherschmelze mit Sorge.
Unterhalb der Lischanahütte führt das Postauto uns in den Unterengadiner Hauptort Scuol. Wer von hier aus per Öffentlicher Verkehrsmittel weiter in Richtung Grenze fahren möchte, muss auf das Postauto umsteigen, der Zugverkehr endet hier. In Scuol hat Renato Vitalini seine Werkstatt, er baut und verkauft Fliegenfischer-Routen und nimmt uns mit in eines seiner Lieblingsseitentäler, in das Val S-charl. Wir begleiten Renato und erfahren mehr über das Fliegenfischen und sein wildes Lieblingstal.
Zurück ins Haupttal führt uns die Postautoroute immer weiter entlang des Inn, Richtung österreichische Grenze. Es geht vorbei am Val Siensta: In das mystischste der Seitentäler führt von der Haupttalroute eine Linie bis zum Hotel Val Sinestra, das 1912 als Kurhaus eröffnet wurde. Die hier entspringenden Mineralquellen waren der Grund für den Bau des Kurhauses. Sie sind besonders eisen- und arsenhaltig und versprachen den Gästen Linderung bei vielerlei Gebrechen. Heute ist das Haus ein Hotel, in dem es nachts angeblich spuken soll.
Auch Trailläuferin Fränzi kennt die Geschichten rund um das Val Sinestra und ist mit ihren Hündinnen Moira und Tipony gerne rund um unsere Postautoroute unterwegs. Sie liebt es in das Postauto zuzusteigen, irgendwo auf der Strecke auszusteigen und mit den Tieren durchs Gelände zu laufen. Fränzi führt uns auch zu einem Naturspektakel, die uralten Erdpyramiden im Val Sinestra.
Ein Film von Heike Dickebohm.