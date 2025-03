Wildes Venedig

Auch Fluss-Seeschwalben finden hier reichlich Beute

Quelle: ORF/Epo Film

An der anderen Seite der Lagune, am Übergang zum offenen Meer, überrascht ein bunter Mikrokosmos nur wenige Meter unter der Wasseroberfläche: die Welt der Tegnùe. Im flachen Becken der oberen Adria wunderten sich die Fischer über Jahrhunderte, dass ihre Netze in gewissen Bereichen beschädigt wurden oder rissen. Sagen über böse Wassergeister entstanden und schließlich auch das Wort "Tegnùe" für diese Meeresabschnitte, das so viel wie "festhalten!" bedeutet.



Einer dieser Plätze liegt auch gleich am Ausgang des Porto di Lido, also mehr oder weniger am Eingang in die Lagune. Und heute weiß man auch, dass hinter den Tegnùe eine geologische Besonderheit steckt: Felsriffe organischen Ursprungs, vergleichbar den Korallenriffen der Südsee. Doch die Tegnùe Venedigs wurden nicht von Korallen gebildet, sondern von kalkhältigen und Kalk absondernden Algen: Diese Felsschluchten des Mittelmeers sind heute Habitate mit großer Artenvielfalt, kaum erreicht von irgendeinem anderen Lebensraum im Mittelmeer. Nicht nur bunte Seeanemonen und Seeschwämme von bizarrer Form leben hier, sondern eine unüberschaubare Vielzahl bunter Fische oder Kalmaren. Es ist auch für erfahrene Taucher ein ganz besonderer Moment, das verführerische Liebesspiel der Tintenfische mit den wechselnden Farben beobachten zu können.