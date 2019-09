Wildes Nairobi - Wo Leoparden durch Gärten schleichen

Marabus nisten mitten im Stadtzentrum

Quelle: ORF/Udo Maurer

Eine Stadt für Tier und Mensch: Nairobi ist Lebensraum für Millionen Menschen, aber auch für Tausende wilde Tiere. In keiner anderen Stadt der Welt sind sich Mensch und Tier so nah, nirgendwo sonst ist das Reich der wilden Tiere mit der Zivilisation derart eng verflochten: Leoparden dringen bis ins Zentrum vor, Löwen stolzieren zwischen Reihenhäusern auf und ab, Hyänen wildern in den Ziegenställen am Stadtrand. Die "Universum"-Dokumentation "Wildes Nairobi" von Udo Maurer unternimmt eine packende Expedition in den Großstadtdschungel der kenianischen Hauptstadt.



In Nairobi ist das alte, wunderbare Afrika, dessen Bild aus Filmen weit verbreitet ist, dem 21. Jahrhundert näher als in anderen Großstädten. Unmittelbar vor den Toren der Stadt liegt der Nairobi-Nationalpark. Ein Zaun soll die Wildtiere vor den Stadtbewohnern und die Stadtbewohner vor den Wildtieren schützen. Doch dieser Zaun ist löchrig. Daher haben die Ranger des Kenya Wildlife Service auch alle Hände voll zu tun, eine gefährliche Situation nach der anderen zu verhindern.