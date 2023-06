Wildes Deutschland: Der Kaiserstuhl

Jahr für Jahr kommen mehr Bienenfresser an den Kaiserstuhl. Vor 30 Jahren waren sie dort ausgestorben - heute brüten mehr als 600 Paare am Kaiserstuhl.

Dieses Klima lockte schon in einer Warmzeit vor 8000 Jahren schillernde Südländer vom Mittelmeer an. Als es dann wieder kälter wurde, überlebten sie wie Schiffbrüchige. So wurde der alte Vulkan zu einem Zentrum der Artenvielfalt mit einer einzigartigen Natur.

Doch im Frühling ist es echten Sonnenanbetern selbst dort noch nicht warm genug. Schmetterlinge heizen mit vielen Tricks ihre Körper möglichst schnell in der Sonne auf, um ins pralle Leben zu starten. Der Smaragdeidechsenmann sucht nach sechs Monaten Winterruhe dringend ein Weibchen - ein Weg mit vielen Hindernissen. Der Bienenfresser stopft seiner Erwählten nicht nur Bienen, sondern die halbe Insektenpracht des Kaiserstuhls in den Schnabel, bis sie ihn endlich erhört. Und für das Männchen der Gottesanbeterin ist die Paarung eine lebensgefährliche Mission.