Wiener Gstettn

Gstettn auf der Donauplatte

Quelle: ORF/RILK FILM/Andreas Laschober

Hinter einer unscheinbaren Mauer auf einer Hauptverkehrsstraße oder einer Plakatwand existieren geheimnisvolle Winkel, die zumeist unentdeckt bleiben und zerstört werden, ohne je die Beachtung des Menschen gefunden haben. Die Dokumentation öffnet den Blick in diese verborgenen Lebenswelten mitten in der Metropole. In der riesigen Baulücke auf der Donauplatte, eingerahmt von der modernen Skyline der Glaspaläste der Donau-City, sitzt im Dickicht ein Feldhase und kaut an Kräutern. Zauneidechsen liegen in der Sonne, unbeeindruckt vom hektischen Treiben ringsum in Wiens modernstem Stadtteil. Doch die Uhr tickt, denn schon im nächsten Frühling werden hier Bagger das Fundament für Österreichs höchstes Gebäude ausheben und die Idylle auf Zeit beenden. Noch verzehrt in aller Ruhe eine Gottesanbeterin den gerade erhaschten Heuschreck.



Diese großen, elegant anmutenden Fangschrecken haben gute Karten die "Gstettn-Apokalypse", diesen Weltuntergang im Kleinen, zu überstehen. Auch wenn die Erwachsenen den Winter nicht überleben, haben doch die Jungen, die im Frühjahr aus dem Gelege schlüpfen, die Möglichkeit, den bedrohlichen Baggern davonzufliegen. Ein Bagger bricht durch Gehölz, scheucht eine Schar kleiner Tiere auf und treibt sie vor sich her. Es sind Waschbären, eine Mutter mit drei Jungtieren, die hier den Tag verdösten. Der Zuwanderer, der ursprünglich aus Nordamerika stammt, ist seit den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts von Mitteldeutschland her unterwegs, um die Alte Welt zu erobern. Auf seinen Erkundungszügen hat er die Grenzen zu Österreich längst überschritten. "Universum" zeigt das nachtaktive - und daher selten zu beobachtende Tier - auf seiner Wanderung quer durch Wien.