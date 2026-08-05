Waldelefanten - Architekten des Regenwaldes

Ganz einfach, weil der Wald entlang der fast 900 Kilometer langen Küstenlinie immer noch bis zum Atlantik reicht. Die „endlosen“ Sandstrände sind kaum von Menschen bewohnt – mit Ausnahme der Hauptstadt Libreville und des Offshore-Ölzentrums Port Gentil. Wo der Mensch den Dickhäutern ihren ursprünglichen Lebensraum gelassen hat, führen Elefanten Matriarchinnen ihre kleinen Herden zu den vielleicht naturbelassensten Stränden der Welt.



Aber nur in der Regenzeit, wenn die Stürme diverse „Leckereien“ aus den angrenzenden Lagunen und Mangrovensümpfen anspülen. Abgerissene Mangroven gehören zu den Lieblingsspeisen der Waldelefanten, ebenso wie die halluzinogenen Iboga-Pflanzen, die während der Regenzeit in Küstennähe wachsen.



Letztere werden ebenfalls von Menschen konsumiert, insbesondere in Ritualen der Bwiti-Religion. Dieser Film über die „Architekten des Regenwaldes“ ist nicht nur eine weitere Tierdokumentation, die exotische Tiere und ihr Verhalten dokumentiert, sondern erkundet die Herausforderungen des Naturschutzes in der Gegenwart. Im Zentrum stehen daher die Perspektiven lokaler Gemeinschaften und Naturschützer, die mit einer Megafauna leben und „leben müssen“, die ihre Lebensgrundlage und oft genug ihr Leben bedroht.



Diese Expedition in die „geheimnisvolle Welt des Regenwaldes“ zielt daher darauf ab, aktuelle Kämpfe um Artenschutz, Biodiversitätsschutz und Klimaschutz zu entmystifizieren. Waldelefanten auf majestätischen Wasserfällen stehen daher im wahrsten Sinne des Wortes für eine Vision eines grundlegenden Wandels. Sie zu „Partnern“ oder zumindest Verbündeten bei der Erhaltung des Planeten zu machen, stützt sich auf einheimische kosmologische Weisheit und nachhaltige Lebensstile.



Ein Film von Werner Zips.