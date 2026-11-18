Getarnter Wolfsforscher

Quelle: Giovanni Esposito

Während die wissenschaftliche Gemeinschaft von der natürlichen Rückkehr des Raubtiers nach Jahrhunderten der Abwesenheit begeistert ist, ist die übrige Bevölkerung völlig gespalten zwischen denen, die den Wolf verteidigen, und jenen, die ihn als Bedrohung für unser Überleben betrachten. Gerade in der alpinen Weidehaltung in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland werden die Rufe nach einem proaktiven Wolfsmanagement lauter.



Eine Koexistenz großer Beutegreifer und Alpwirtschaft scheint an manchen Orten illusorisch. Regisseur Giovanni Esposito macht sich in seiner Dokumentation auf Spurensuche: Mithilfe führender Experten für dieses schwer fassbare, geheimnisvolle und viel diskutierte Tier will er Hintergrundwissen über Wölfe vermitteln, die eine Schlüsselrolle im empfindlichen Gleichgewicht der Wälder spielen und in der Kulturgeschichte des Alpenraums auch ein Symbol für Wiedergeburt und Widerstandsfähigkeit darstellen.