Dokumentation
Von Wölfen und Menschen
Am Ende des 19. Jahrhunderts waren Wölfe im Großteil Europas ausgerottet. In den letzten Jahrzehnten haben sich die Rest-Populationen erholt und breiten sich auch im Alpenraum aus.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 14.12.2026
- 10:15 - 11:00 Uhr
Und das bleibt nicht unbemerkt: während Wissenschaft und Naturschutz die Rückkehr des Wolfes feiern, ist der Rest der Gesellschaft skeptisch bis ablehnend. Die Angst vor dem Raubtier sitzt tief. Regisseur Giovanni Esposito erhellt die Hintergründe des umstrittenen Themas.
Die großen Raubtiere sind in den Alpenraum zurückgekehrt: neben dem Bären, einem der größten Raubtiere Europas, nehmen auch Bestand und Verbreitungsgebiet des Wolfes rasch zu, und er vollendet nach einer Abwesenheit von etwa 150 Jahren gerade seine Wiederansiedlung im Alpenraum.
Die Wolfspopulation im Alpenraum erstreckt sich über den gesamten Alpenbogen und umfasst sieben verschiedene Länder - aus ökologischer Sicht handelt es sich um eine einzige Population.
In Österreich wurden 2025 insgesamt neun Rudel registriert, der Nachweis erfolgte in den Bundesländern Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich und Tirol. Der Wolf ist nach der EU-Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH) und der Berner Konvention streng geschützt, obwohl es auf EU- und nationaler Ebene politische Diskussionen über eine Lockerung oder ein flexibleres Bestandsmanagement gibt.
Wölfe kennen keine administrativen Grenzen und sind Tiere, die große Entfernungen zurücklegen können. Daher macht es wenig Sinn, über Wölfe in einem einzigen Land und noch weniger in einzelnen Regionen zu sprechen.
Während die wissenschaftliche Gemeinschaft von der natürlichen Rückkehr des Raubtiers nach Jahrhunderten der Abwesenheit begeistert ist, ist die übrige Bevölkerung völlig gespalten zwischen denen, die den Wolf verteidigen, und jenen, die ihn als Bedrohung für unser Überleben betrachten. Gerade in der alpinen Weidehaltung in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland werden die Rufe nach einem proaktiven Wolfsmanagement lauter.
Eine Koexistenz großer Beutegreifer und Alpwirtschaft scheint an manchen Orten illusorisch. Regisseur Giovanni Esposito macht sich in seiner Dokumentation auf Spurensuche: Mithilfe führender Experten für dieses schwer fassbare, geheimnisvolle und viel diskutierte Tier will er Hintergrundwissen über Wölfe vermitteln, die eine Schlüsselrolle im empfindlichen Gleichgewicht der Wälder spielen und in der Kulturgeschichte des Alpenraums auch ein Symbol für Wiedergeburt und Widerstandsfähigkeit darstellen.
Ein Film von Giovanni Esposito.