Versteckte Paradiese – Unser Lech

Ein Jahr lang ist der Filmemacher Jens-Uwe Heins dem Lech über seinen gesamten Verlauf gefolgt. Auf seiner Flussreise hat er Menschen getroffen, die sich am Lech für die Natur einsetzen. Tomas Frey etwa ist Projektleiter beim Bund für Umwelt und Naturschutz in Bayern. Er kennt jeden Meter am Fluss und will den Lech in Bayern wieder zu einem natürlichen Wildfluss machen.