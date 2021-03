Unter Wölfen, Bären und Geiern - Ein Jahr im Wildpark Mautern

Polarwolf mit Beute

Quelle: ORF/Posch TV

Mit den ersten Schneefällen wird es ruhig am Berg. Die Tiere sind vorsichtiger, bleiben eher in Deckung und man muss lange suchen, um einen der weißen Polarwölfe im tief verschneiten Terrain zu entdecken.



In der kalten Jahreszeit schalten die Tiere auf Reserve, keine Bewegung zu viel, Energiesparen ist angesagt, vor allem bei den Braunbären. Sie liegen zusammengerollt in ihren warmen Heunestern und schlafen fünf Monate, ohne zu fressen oder zu trinken. Eine Zeit, in der das Filmteam den sonst so flinken Raubtieren ganz nahe kommen konnte.