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Nahaufnahme eines Ameisenbären.

Dokumentation

Unter Raubkatzen und Ameisenbären

Mitten im brasilianischen Pantanal, dem größten Feuchtgebiet der Erde, ist die Verhaltensbiologin Lydia Möcklinghoff den Geheimnissen der Großen Ameisenbären auf der Spur. Während ihrer langjährigen Forschung hat sich ein zweites Projekt entwickelt: Mithilfe von Kamerafallen sollen alle Säugetiere im Forschungsgebiet erfasst werden.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
20.04.2026
17:00 - 17:45 Uhr

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Tier-Doku

Tier-Doku

Grundlage des Artenschutzes ist die Forschung. Deshalb sind Lydia Möcklinghoff und viele andere Biologen weiterhin im Pantanal unterwegs. Wie zum Beispiel der Jaguarforscher Ge, den Lydia am Fluss trifft. Mit ihm zusammen baut sie eine Falle für die größte Raubkatze Amerikas.

Die Bewohnerinnen und Bewohner des Pantanals sind stolz auf ihre Heimat und beschützen sie gemeinsam gegen die vielfältigen Gefahren von außen. Unterstützt werden sie von Forschern wie Lydia Möcklinghoff, die die Geheimnisse der Wildnis erforschen.

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