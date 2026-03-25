Dokumentation
Unter Raubkatzen und Ameisenbären
Mitten im brasilianischen Pantanal, dem größten Feuchtgebiet der Erde, ist die Verhaltensbiologin Lydia Möcklinghoff den Geheimnissen der Großen Ameisenbären auf der Spur. Während ihrer langjährigen Forschung hat sich ein zweites Projekt entwickelt: Mithilfe von Kamerafallen sollen alle Säugetiere im Forschungsgebiet erfasst werden.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 20.04.2026
- 17:00 - 17:45 Uhr
Grundlage des Artenschutzes ist die Forschung. Deshalb sind Lydia Möcklinghoff und viele andere Biologen weiterhin im Pantanal unterwegs. Wie zum Beispiel der Jaguarforscher Ge, den Lydia am Fluss trifft. Mit ihm zusammen baut sie eine Falle für die größte Raubkatze Amerikas.
Die Bewohnerinnen und Bewohner des Pantanals sind stolz auf ihre Heimat und beschützen sie gemeinsam gegen die vielfältigen Gefahren von außen. Unterstützt werden sie von Forschern wie Lydia Möcklinghoff, die die Geheimnisse der Wildnis erforschen.