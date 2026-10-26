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Dokumentation

Uferschnepfen - Unterschätzes Federvieh

Über Schnepfen ist nur wenig bekannt. Sie lebten früher in vielen Regionen Deutschlands. Wo sich Uferschnepfen vermehren, profitieren auch viele andere Arten.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 27.11.2026

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Tier-Doku

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Auf den Wiesen am Dümmer See haben Naturschützer die Bedeutung der Wiesenvögel erkannt und sie zum Hoffnungsträger auserkoren. Bis in den Senegal sind Biologen aus Niedersachsen den Zugvögeln gefolgt.

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