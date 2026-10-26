Dokumentation
Uferschnepfen - Unterschätzes Federvieh
Über Schnepfen ist nur wenig bekannt. Sie lebten früher in vielen Regionen Deutschlands. Wo sich Uferschnepfen vermehren, profitieren auch viele andere Arten.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 27.11.2026
Auf den Wiesen am Dümmer See haben Naturschützer die Bedeutung der Wiesenvögel erkannt und sie zum Hoffnungsträger auserkoren. Bis in den Senegal sind Biologen aus Niedersachsen den Zugvögeln gefolgt.