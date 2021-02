Turtle Hero - Ein Leben für die Schildkröten

Kuscheln mit einer Riesenschildkröte!

Eine weitere Schildkrötenart, die Tempelschildkröte, war nur noch an einem Platz in Bangladesch bekannt, dank Peter Praschag konnten weitere Exemplare in indischen Tempelteichen und auch erstmals in freier Wildbahn nachgewiesen werden.



Doch eine Schildkrötenart ist für Peter Praschag zu einer wahren Obsession geworden, nicht nur, weil sie die größte unter den Süßwasserschildkröten ist, sondern weil sie das mittlerweile wohl seltenste Tier unseres Planeten ist: Nur mehr drei Exemplare der Yangtse-Riesenweichschildkröte sind bekannt; zwei Tiere in einem chinesischen Zoo, ein weiteres in Vietnam. "Universum" begleitet den "Turtle Hero" bei seiner bisher größten Herausforderung - dem Wettlauf gegen die Zeit beim Versuch, diese Spezies vor dem Aussterben zu retten: Zu Beginn der Dreharbeiten im Frühjahr 2015 waren vier lebende Exemplare dieses Tiers bekannt, zwei in China und zwei in Vietnam. Die berühmteste dieser Schildkröten starb jedoch im Lauf des Jahres 2016: "Cu Rua" (Großvater), wie das Tier genannt wurde, lebte im Zentrum von Hanoi, im Hoan-Kiem-See. Ein riesiges Weibchen - trotz des Namens - , weit über 100 Jahre alt, 250 Kilogramm schwer und ein hochverehrtes Tier in Vietnam. Nur eine einzige weitere Schildkröte dieser Art existiert noch in Vietnam, und zwar im Dong-Mo-See. Wer das Tier allerdings in dem großen unüberschaubaren Gewässer finden will, begibt sich auf die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Peter Praschag arbeitet hier mit anderen Forschern zusammen, um das Tier zu finden und an einen sicheren Platz zu bringen.