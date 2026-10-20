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Turmfalken Männchen.

Dokumentation

Turmfalken - Jäger der Großstadt

Turmfalken sind die erfolgreichsten Greifvögel Europas, sie sind anpassungsfähige Bewohner von Au-Gebieten ebenso wie von alpinen Regionen - und davon abgesehen sind sie wahrlich meisterhafte Jäger.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
02.12.2026
16:55 - 17:40 Uhr

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Tier-Doku

Tier-Doku

Die Universum-Dokumentation begleitet zwei Brutpaare: eines in einer gut geschützten Mauernische im Zentrum der Millionenstadt Wien, eines in einem verwaisten Blumenkistchen am Fensterbrett desselben Innenstadthauses. Es entwickelt sich ein emotionales Drama, das alle entscheidenden Brutphasen umfasst: Während das unerfahrene Brutpaar des einen Nests ständig dazu lernt und am Ende erfolgreich ist, mündet die Brut des anderen Paares in einer Tragödie.

Eine Dokumentation von Mario Kreuzer und Leander Khil

Turmfalke im Jagdflug
Dokumentation -

"Turmfalken - Jäger der Großstadt"1/3

Turmfalke im Jagdflug

Sendungsbereich:
Tiere
Quelle:
Quelle: ORF/PKM Film/Dieter Frank
Turmfalke bei der Fütterung der Jungtiere
Dokumentation -

"Turmfalken - Jäger der Großstadt"2/3

Turmfalke bei der Fütterung der Jungtiere

Sendungsbereich:
Tiere
Quelle:
Quelle: ORF/PKM Film
Turmfalken mit Jungvögel im Nest in einer Mauernische mitten in der Großstadt
Dokumentation -

"Turmfalken - Jäger der Großstadt"3/3

In Mauernischen nisten Turmfalken und ziehen ihre Jungen auf

Sendungsbereich:
Tiere
Quelle:
Quelle: ORF/PKM Film

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