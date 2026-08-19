Täuschen und Tarnen - Über Lebenskünstler der Natur

Blauzungenskink

Quelle: ORF/Power of Earth

Regisseur Kurt Mündl zeichnet am Beispiel einer kleinen, scheinbar unbelebten Vulkaninsel mitten im Ozean nach, wie sich Biotope und Populationen entwickeln. Der Film ist eine kleine Evolutionsgeschichte - sie zeigt die Zusammenhänge von Ökosystemen und wie erfinderisch sich manche Lebewesen darin behaupten: So haben sich Tiere im Lauf der Evolution entweder die erstaunlichsten Waffen oder außerordentliche Fähigkeiten im Tarnen und Täuschen angeeignet.



Langsam, oft über Jahrtausende und Jahrmillionen - und meist durch Zufall -, folgt ein Tier dem anderen. Die besten Zukunftschancen hat, wer sich am schnellsten und am geschicktesten an das Habitat, den Lebensraum, anpasst. Evolutionäre Entwicklungen haben keinen Plan, doch sie haben ein Ziel - und dieses Ziel heißt Leben und Überleben, für das einzelne Tier sowie für die ganze Spezies.