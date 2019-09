Schakale unter uns

Ein Goldschakal

Quelle: ORF/IN-Film

Um den Goldschakal ranken sich viele Mythen und Legenden, denn bis heute ist nicht geklärt, wie er von Afrika nach Europa gekommen ist. So erzählt eine Geschichte aus dem Donaudelta, dass die Schakale von Piraten freigesetzt worden seien, die jahrelang vergeblich versucht hatten, die Küstenbewohner zu bestehlen. Die Einheimischen versteckten ihre wenigen Habseligkeiten so gut im Schilf, dass die Piraten jedes Mal leer ausgingen. Um sich an der Bevölkerung zu rächen, setzten die Piraten daher angeblich Schakale im Donaudelta aus - ihrer Meinung nach die "besten Diebe der Welt". Von ihren diebischen Fähigkeiten konnte sich auch das Filmteam überzeugen. "Bei Dreharbeiten in Ungarn schlich sich ein junger Schakal von hinten an das Team heran", erzählt die Regisseurin Waltraud Paschinger. "Er schnappte sich ein Päckchen Reinigungstücher und verschwand damit blitzschnell im hohen Gras."