Nashörner ohne Horn: Artenschutz in Südafrika

Laut WWF ist in Südafrika die Wilderei von Nashörnern seit 2007 um unglaubliche 9000 Prozent gestiegen.

Quelle: Angelica V. Marte

Die Wilderei, in Form der international organisierten Kriminalität, bedroht damit nicht nur eine Millionen Jahre alte Tierart, sondern auch den Ökotourismus. Militärisch ausgerüstete Wilderer vertragen sich schlecht mit Safari-Touristen. Zu allem Überfluss geraten die schlecht bezahlten Anti-Wilderei Einheiten auch im Westen immer mehr in die Kritik.



Die Wilderer operieren unsichtbar, zumeist in der Nacht. Gegenmaßnahmen werden als "grüne Militarisierung" (green militarization) verunglimpft, obwohl die Tierschützer unter Einsatz ihres Lebens versuchen, Nashörner und andere Wildtiere zu bewachen. In Reservaten mit beträchtlichen Elefanten- und Löwenpopulationen stehen sie Tag und Nacht professionellen Wilderern gegenüber, gegen geringe Entlohnung.



Das führt dazu, dass die Armut der Lokalbevölkerung doppelt missbraucht wird. Zum einen, verführt dieser Umstand sie oft zur Wilderei. Zum anderen wird sie gebraucht, um die Wilderei zu bekämpfen - mit nicht immer mit tauglichen Mitteln. Das führt zwangsläufig zu Konflikten. Staatliche Nationalparks sind selbst in wohlhabenderen Staaten wie Südafrika schlicht nicht in der Lage, große Gebiete wie den Kruger Nationalpark mit seinen 20.000 Quadratkilometern zu kontrollieren. Private Wildreservate vermögen das nur, wenn private Investoren entsprechende Geldmittel einbringen.



Immer öfter verschenken Wildreservate ihre Nashörner an jene, die sie effektiv mit gut ausgerüsteten Anti-Poaching Units, sowie Luftraum- und Kameraüberwachung schützen können. Der Wildtierhandel ist laut Naturschutzorganisationen wie Pro Wildlife zum größten illegalen Geschäft nach dem Drogen-, Waffen-, und Menschenschmuggel aufgestiegen. Sein Jahresumsatz beträgt rund 20 Milliarden US-Dollar.