Oliv-Bastardschildkröte an der Küste von Oaxaca.

Quelle: ORF/Earth Touch/Oscura Productions.

Die meisten Tierarten kommen hierher, um der Kälte zu entfliehen, sich fortzupflanzen oder sich satt zu fressen und Energie zu tanken. Blüten-Fledermäuse landen in der Kakteenwüste im Norden Mexikos, um hier ihre Jungen großzuziehen. Millionen Schmetterlinge überwintern in den Bergwäldern Michoacáns, Lederschildkröten legen ihre Eier an der Küste von Oaxaca im Süden des Landes ab und Grauwale schützen ihre Jungen in der San-Ignacio-Lagune im Westen.



Zu jeder Jahreszeit und aus allen Windrichtungen herrscht in Mexiko ein reges Kommen und Gehen - egal, ob zu Wasser, zu Land und in der Luft. Die neue "Universum"-Dokumentation "Mexikos magische Tierwanderungen" zeigt eindrucksvoll die überbordende Lebendigkeit und Vielfalt eines Landes, das so gut wie alle unterschiedlichen Lebensräume - vom Gebirge über Dschungel, Wüste und Grasland bis zum Küstengebiet - innerhalb seiner Staatsgrenzen vereint.