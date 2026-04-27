Dokumentation
Marder - Eine außerordentliche Familie
Die Marderfamilie ist eine der ältesten, größten und vielfältigsten Fleischfresser-Familien der Welt.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 01.06.2026
- 21:00 - 21:45 Uhr
Vom kleinsten Wiesel über den Riesenotter, den schlauen Honigdachs bis hin zum bemerkenswerten Vielfraß - diese Tierfamilie ist bekannt für ihre Fähigkeiten zur Problemlösung, ihre erstaunliche Beweglichkeit und ihre tödlichen Jagdfähigkeiten. Was macht die Marder so erfolgreich?
Mit intimen Geschichten einer Familie von Hermelinen, brandneuen Forschungsergebnissen und unglaublichem Tierverhalten enthüllt dieser Film die einzigartigen Attribute, die diesen schlauen Tieren geholfen haben, auf fast jedem Kontinent der Erde zu gedeihen.
Eine Dokumentation von Hannah Ward.
Deutsche Bearbeitung: Margarita Pribyl.