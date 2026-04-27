Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Tiere
  4. Marder - Eine außerordentliche Familie
Das Bild zeigt ein Hermelin, ein Tier aus der Familie der Marder. Es hat ein schlankes, längliches Körperbau und eine graubraune Fellfärbung, die zum Bauch hin weiß wird. Die Ohren sind rundlich und klein. Das Hermelin steht auf einer grünen Wiese, umgeben von verschiedenen Pflanzen, darunter einige Blüten und Grashalme. Der Hintergrund ist unscharf, sodass der Fokus auf dem Tier liegt. Die Szenerie vermittelt eine natürliche Umgebung, ideal für die Erkundung der Lebensweise dieses Tiers.

Dokumentation

Marder - Eine außerordentliche Familie

Die Marderfamilie ist eine der ältesten, größten und vielfältigsten Fleischfresser-Familien der Welt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
01.06.2026
21:00 - 21:45 Uhr

Mehr

Tier-Doku

Tier-Doku
Das Bild zeigt einen Honigdachs, der auf einem Erdboden läuft, der von trockenem, grünlichem Gras und kleinen Pflanzen umgeben ist. Der Honigdachs hat einen kompakten Körper und ein auffälliges, kurzhaariges Fell, das an den Seiten schwarz und auf dem Kopf sowie Rücken grau ist. Er bewegt sich in einer aufmerksamen Haltung mit leicht nach vorne gestreckten Beinen. Im Hintergrund sind weich verschwommene, natürliche Elemente zu sehen, die auf eine ländliche oder waldartige Umgebung hindeuten. Der Ort wird als Moholoholo Wildlife Rehabilitation Centre in Südafrika beschrieben.
Honigdachs, Moholoholo Wildlife Rehabilitation Centre in Südafrika.
Quelle: BBC

Vom kleinsten Wiesel über den Riesenotter, den schlauen Honigdachs bis hin zum bemerkenswerten Vielfraß - diese Tierfamilie ist bekannt für ihre Fähigkeiten zur Problemlösung, ihre erstaunliche Beweglichkeit und ihre tödlichen Jagdfähigkeiten. Was macht die Marder so erfolgreich?

Mit intimen Geschichten einer Familie von Hermelinen, brandneuen Forschungsergebnissen und unglaublichem Tierverhalten enthüllt dieser Film die einzigartigen Attribute, die diesen schlauen Tieren geholfen haben, auf fast jedem Kontinent der Erde zu gedeihen.

Eine Dokumentation von Hannah Ward.
Deutsche Bearbeitung: Margarita Pribyl.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.