Dokumentation
Löwenbrüder (2/2) – Zeit der Bewährung
Nach einem tragischen Vorfall sind die Brüder auf sich allein gestellt, und aus den fünf kleinen Männchen werden bald selbstbewusste Löwen – ihr Leben ist von Gewalt geprägt.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 13.07.2026
- 21:00 - 21:45 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Gemeinsam gelingt es ihnen, ein Rudel zu übernehmen. Doch es wird unerwartet kompliziert. Solange die Gnus wandern, gibt es Beute im Überfluss. Sind die Herden fort, müssen sie wieder in riskante Kämpfe gehen – mit den mächtigen Büffeln.
Die Wildrinder sind für Löwen deutlich schwieriger zu erlegen als die Antilopen. Nicht nur weil sie mit bis zu 800 Kilogramm massiger sind – sie haben auch einen entscheidenden Vorteil: Im Gegensatz zu allen anderen Huftieren Afrikas lassen Büffel einen in Not geratenen Artgenossen nicht im Stich. Ihr Geheimnis liegt in ihrer Sozialstruktur. Die Herden bestehen aus miteinander verwandten Kühen, die von zugewanderten Bullen begleitet werden. Gemeinsam schaffen sie es immer wieder, die Angriffe der Löwen abzuwehren – und aus Jägern werden oft Gejagte.
Bei einem Kampf mit konkurrierenden Löwen wird Orrpadan, der beste Jäger der fünf Löwenbrüder, schwer verletzt. Das ist die andere Seite des "Paschadaseins": Es ist nicht nur ein bequemes, sondern auch ein sehr gefährliches und deshalb manchmal kurzes Leben. Ohne diesen Schutz der Männchen ist es für eine Löwin kaum möglich, ihren Nachwuchs durchzubringen. Auch die ersten Jungen der fünf Brüder deuten auf Veränderungen in diesem besonderen Rudel hin.