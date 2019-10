Bevor 'Kongo' in die neue Umgebung entlassen wird, wird er gründlich untersucht.

Quelle: ORF/Rilk Film/Andreas Laschober

Die Dokumentation "Lionsrock - Die Heimkehr des Königs" von Thomas Rilk und Andreas Laschober begleitet die ungewöhnliche Herbergssuche eines Löwenrudels in Gefangenschaft - von Amsterdam im europäischen Norden zurück nach Bethlehem am südafrikanischen Jordan-Fluss ins Land ihrer Ahnen. Der Film erzählt die Geschichte von majestätischen Tieren, die ihre Würde zurückerhalten, und von engagierten Menschen, die es sich zur Lebensaufgabe gemacht haben, die Voraussetzungen dafür zu schaffen.



Artgerechte Haltung von Großkatzen ist in Zirkuskäfigen und kleinen Zoos nicht möglich. Meist leben die Tiere in Gefangenschaft in viel zu kleinen Käfigen mit Gittern vor Augen sowie Beton unter den Pfoten. Nur selten wärmt die Sonne das Fell, die meisten haben niemals den Geruch der Savanne kennengelernt. Nach wie vor leben allein in Europa schätzungsweise 2.000 Großkatzen nicht in artgerechter Haltung. In einem groß angelegten Flugzeugtransport wurden im Juli 2014 erneut sechs Löwen von den Niederlanden nach Südafrika überstellt. Die "Universum"-Dokumentation dokumentiert die Vorbereitung und Abwicklung dieses aufwendigen Unternehmens und zeigt, wie die prachtvollen, aber durch die Gefangenschaft teils bereits verhaltensgestörten Tiere in ihrer neuen Heimat aufleben - in der Nachbarschaft einer äußerst vielfältigen und exotischen Tierwelt.